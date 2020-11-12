Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине от COVID-19 немецкой фармкомпании BioNTech и ее американского партнера Pfizer проблемы с логистикой из-за особых условий хранения препарата. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Он отметил, что иностранная вакцина хранится при температуре 75-80 градусов ниже ноля. Даже в условиях Европы транспортировка препарата будет представлять больше сложностей по сравнению с российской вакциной «Спутник V», которая хранится при температуре минус 18 градусов.

Глава центра напомнил, что российский препарат создан на основе аденовируса. По его словам, подобные вакцины уже «использовались в десятках и сотнях тысяч доз», они считаются надежными и дают иммунитет «на очень длительное время».

При этом вакцина Pfizer создана на основе РНК, а как долго защищают такие препараты, до конца не известно, пояснил специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что в ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек. Негативные последствия после вакцинации возникают у 15-17 процентов граждан.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.