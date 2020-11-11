В России отчитались о новых побочных эффектах вакцины «Спутник V»

В ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. Об этом отчитался директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек. Негативные последствия после вакцинации возникают у 15-17 процентов граждан. «То есть 80 процентов и больше вакцинированных вообще не ощущают никакого дискомфорта в результате введения препарата», — заключил Гинцбург.

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и беременных могут начаться в мае-июне 2021 года. Сначала пройдет проверка на детях 17-14 лет, затем —13-8 лет и младше. Согласно законодательству России, исследования на людях младше 18 лет можно проводить лишь после того, как их прошли другие возрастные категории, в том числе 60,70 и 80 лет.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.