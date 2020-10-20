Медведев вновь поднял вопрос о четырехдневке

Идеи корректировки трудового законодательства, в том числе переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он вновь поднял вопрос о четырехдневке в ходе приветственного слова участникам форума «Открытые инновации». Медведев рассказал, что наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которым удалось перевести значительную часть сотрудников на удаленную работу. При этом он отметил, что на удаленке возникли трудности, связанные с защитой прав работников и планированием рабочего времени.

Медведев сообщил, что в России в настоящий момент проводится корректировка трудового законодательства с учетом новых форматов занятости, и она продолжится по мере развития цифровых технологий.

Впервые вопрос введения в России четырехдневки Медведев поднял летом 2019 года. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов — там отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако экономисты считают, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.