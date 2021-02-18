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Россиянам захотели сделать дополнительный выходной

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В России следует учредить День здорового образа жизни (ЗОЖ) и назначить его на 7 апреля, во Всемирный день здоровья. С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который написал письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT.

Общественный деятель отметил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости сформировать здоровый образ жизни у россиян. По мнению Хамзаева, ЗОЖ является элементом национальной идеи в стране.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — указал он в письме, добавив, что в этот день граждане могут захотеть заняться физкультурой и спортом.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин говорил, что в России надо создать национальную систему занятий спортом, как это было в СССР.

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