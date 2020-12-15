В России задумали создать национальную систему занятий спортом

В России необходимо создать национальную систему занятий спортом — это является одной из основных задач Минспорта, заявил глава ведомства Олег Матыцин. Его словам приводит ТАСС во вторник, 15 декабря.

«Мы хотим усовершенствовать систему. Сделать реально национальную систему физического воспитания, которая была в Советском Союзе», — сказал Матыцин. По его словам, в ведомстве также думают о том, чтобы создать «базовый элемент развития спорта на уровне предприятий, где люди работают, но им все равно нужно заниматься спортом».

Систему мотивации россиян также планируется пересмотреть, объявил министр. «И комплекс, и как один из элементов, как один из механизмов вовлечения, привлечения. И, конечно, сейчас мы думаем о некой системе бонусов», — отметил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта «Демография». Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры.