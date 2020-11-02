Путин поручил доработать стратегию развития физической культуры и спорта

Президент Владимир Путин поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил до рассмотреть вопрос о проведении года детско-юношеского спорта в России, разработать закон о гармонизации законодательства о физкультуре и спорте и утвердить план мероприятий в рамках саммита «СпортАккорд», который пройдет в Екатеринбурге в 2021 году.

До конца 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». На него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.