В России впервые прошел физмоб и открылся уличный фитнес-центр

Первый всероссийский физмоб прошел в нескольких городах страны в субботу, 8 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России.

Там рассказали, что физмоб проводился в рамках проекта «Фитнес-центр — «Улица»» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами мероприятия выступили АССК, министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты».

«Физмоб демонстрирует каждому, что для занятий спортом нужно немного: желание быть здоровым, выйти на свежий воздух и начать заниматься, а все необходимое для этого уже есть на улице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия прошли в том числе в Улан-Удэ, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Абакане, Екатеринбурге и Курске. Участники провели фитнес-зарядку и зумба-зарядку, выполнили силовые упражнения на скамейках и карематах и многое другое. Так, в Ростове-на-Дону более 20 участников физмоба отточили навыки по воркауту, а в Екатеринбурге фитнес-тренер Евгения Соколова проконсультировала желающих по вопросу спортивного питания и режима.

«Такое сочетание массового спорта и креатива, большой интерес со стороны студенческого сообщества и вовлеченность простых жителей гарантирует успех в любой инициативе. Наши ребята с уверенностью заявили, что готовы на регулярной основе проводить подобные физмобы, а это приближает нас к тому, чтобы сделать спорт — нормой жизни», — отметила исполнительный директор АССК России Евгения Бычкова.

Физмоб сопровождался интернет-активностями: в рамках проекта в разделе официального портала федерального проекта «Спорт – норма жизни» будут опубликованы материалы акции, в том числе мастер-класс гимнаста Алексея Немова. На собственном примере спортсмен показал, как правильно выполнять упражнения, используя возможности городской инфраструктуры.