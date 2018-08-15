Путин призвал развивать студенческий спорт

Президент России Владимир Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы. Об этом он заявил в ходе образовательного форума «Машук» в среду, 15 августа, передает ТАСС.

Один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов России рассказал главе государства о проектах по развитию массового молодежного спорта. Он отметил, что за четыре с половиной года активисты проделали большую работу в этом направлении.

«Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами. Поэтому обязательно надо помогать», — сказал глава государства.

20 июля Владимир Путин не исключил, что летняя Олимпиада состоится в России. Однако, по его словам, соответствующая заявка пока не подавалась. При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь созданную для чемпионата мира по футболу инфраструктуру необходимо использовать для развития спорта внутри страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!