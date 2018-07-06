Путин попросил легенд футбола по секрету дать прогноз о победителе ЧМ-2018

Президент Владимир Путин на встрече с известными в прошлом футболистами в шутку попросил их в закрытом режиме дать прогноз о том, кто станет чемпионом мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 июля.

«Из 32 команд осталось только восемь. Вы — эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году», — смеясь сказал президент.

Путин назвал футбол замечательным видом спорта и отметил, что подобные встречи могли бы стать традицией.

В Кремль были приглашены хорват Звонимир Бобан, голландец Марко ван Бастен, мексиканец Хорхе Кампос, немец Лотар Маттеус, уругваец Диего Форлан, датчанин Петер Шмейхель, а также англичане Александра Скотт и Рио Фердинанд. На встрече присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Глава государства из-за рабочего графика не может посещать все матчи чемпионата, однако всегда интересуются результатами российской сборной.

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