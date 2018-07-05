Футболист сборной России назвал главный козырь команды

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч против команды Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит ТАСС.
«ЧМ начинается с плей-офф, и нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что там считает — неважно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть в матче с Хорватией», — заявил Самедов.
Футболист также назвал главный козырь команды. «Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», — отметил он.
На групповом этапе российская команда заняла второе место, пропустив вперед Уругвай. В матче 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова по пенальти обыграли сборную Испании.
7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» россияне сыграют с командой Хорватии. Начало матча в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат мира завершится 15 июля.