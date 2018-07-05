Бывший тренер сборной Испании назвал победу России торжеством антифутбола

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира и объяснил победу россиян в матче 1/8 финала. Об этом сообщает Marca.

«Конечно, выступление Испании на чемпионате мира нельзя назвать удачным, но в то же время оно не было очень плохим. В матче с Россией игрокам казалось, что они смогут вырвать победу в любую минуту. Просто антифутбол русских оказался успешнее футбола, демонстрируемого Испанией», —сказал дель Боске. Он также добавил, что «массивная оборона» сборной России помешала испанцам забить в основное время больше одного мяча.

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1 июля в матче за выход в четвертьфинал мундиаля сборная Испании по пенальти уступила россиянам со счетом 3:4. Основное и дополнительное время победителя не выявили (1:1).

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с хорватами. Встреча состоится 7 июля в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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