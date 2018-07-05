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Еще две команды на чемпионате мира по футболу лишились тренеров

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Акира Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

63-летний Нисино возглавил сборную Японии в начале апреля, его контракт рассчитан до конца июля. «Его время как тренера национальной сборной заканчивается, мы не будем уговаривать Нисино остаться на посту», — заявил президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима. Сборная Японии уступила бельгийцам со счетом 2:3 в 1/8 финала чемпионата мира, ведя с преимуществом в два мяча по ходу второго тайма и пропустив решающий мяч в компенсированное время, и завершила выступление на турнире в России.

Также об уходе главного тренера объявила Коста-риканская федерация футбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Оскар Рамирес возглавлял команду с 2015 года, на ЧМ-2018 его подопечные потерпели поражение от Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), сыграли вничью со Швейцарией (2:2), заняв последнее место в группе.

За день до старта мундиаля было объявлено, что Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании. По ходу чемпионата также было объявлено о грядущих отставках тренеров сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и Эктора Купера (Египет).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.

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