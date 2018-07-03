Испанцы нашли виновного в поражении от России

В Испании провели опрос, чтобы определить, кого болельщики больше всего винят в вылете национальной команды с чемпионата мира в России после поражения от хозяев турнира в 1/8 финала. Исследование проведено журналистами AS.

Респондентам было предложено ответить на один вопрос: «Кто виновен в вылете сборной Испании с чемпионата мира?». Большинство сошлись во мнении, что ответственным за провал национальной команды является президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес (52,5 процента голосов).

Следующим в списке стал президент мадридского «Реала» Флорентино Перес (25,1 процента). Самих игроков винят 13,6 процента опрошенных. Бывшего наставника команды Хулена Лопетеги обвинили 5,8 процента, нынешнего тренера Фернандо Йерро — всего три процента проголосовавших.

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1 июля в матче за выход в четвертьфинал мундиаля сборная Испании уступила российской команде в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили и завершились со счетом 1:1.

13 июня, за день до старта чемпионата мира, RFEF объявила об отставке главного тренера испанцев Лопетеги, на место которого был назначен Йерро. Причиной смены тренера послужил тот факт, что Лопетеги договорился о контракте с мадридским «Реалом» за спиной у руководителей федерации.

12 июня стало известно, что Лопетеги назначен на пост главного тренера «сливочных». Он сменил покинувшего клуб француза Зинедина Зидана.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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