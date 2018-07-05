Власти откажут сборной России в деньгах за игру на ЧМ

Футболисты сборной России не получат выплат от государства за выступление на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Выплат пока не планируется. Чем чемпионат мира по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам чемпионатов мира государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада — отдельная история, там множество видов спорта», — рассказал собеседник агентства.

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Благодаря выходу сборной в четвертьфинал Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) призовые в размере четырех миллионов долларов. В общей сложности ФИФА выплатит 16 миллионов долларов. Восемь миллионов долларов получено в качестве призовых за участие в групповом этапе. Еще четыре миллиона за преодоление группового этапа.

На групповом этапе российская команда заняла второе место, пропустив вперед Уругвай. В матче 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова по пенальти обыграли сборную Испании. 7 июля они сыграют с Хорватией. Матч пройдет в Сочи. Встреча начнется в 21:00.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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