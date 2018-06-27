Путин поболеет за Россию

Президент Владимир Путин заявил, что посмотрит матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу, но не уверен, что будет болеть непосредственно на стадионе. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 июня.

«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — сказал он.

Президент пока посетил только матч Россия — Саудовская Аравия и остался доволен игрой российских футболистов. Встреча состоялась 14 июня.

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Сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В группе А команда Станислава Черчесова заняла второе место, пропустив вперед сборную Уругвая, и теперь встретится с Испанией в 1/8 финала. Матч состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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