Сборную России признали вставшей с колен

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением, что чемпионат мира по футболу в России оказывает позитивное влияние на страну и способствует ее развитию. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что чемпионат мира дает стране? А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют — за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России — мурашки по коже. Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она встанет в ряды ведущих футбольных держав мира», — сказал Федун.

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Сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В группе А команда Станислава Черчесова заняла второе место, пропустив вперед сборную Уругвая, и теперь встретится с Испанией в 1/8 финала. Матч состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля.

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