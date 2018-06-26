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Испанцы после выхода в плей-офф оценили сборную России

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Футболисты сборной Испании Иско, Яго Аспас и Серхио Рамос оценили игру команды России, с которой они встретятся в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Слова спортсменов приводит ТАСС.

Полузащитник Иско заявил, что хозяева турнира являются опасным соперником. «Вне всяких сомнений, матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион. Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе», — подчеркнул спортсмен.

С ним согласился нападающий Яго Аспас, который также отметил, что по результатам матча со сборной Уругвая (0:3) не стоит делать выводов о российской команде, потому что она играла не основным составом. Капитан сборной Испании Рамос отметил, что его команда внесет коррективы в свою игру и сделает все возможное, чтобы обыграть Россию в плей-офф.

Вечером 25 июня испанцы сыграли вничью с Марокко — 2:2. В добавленное время Аспас сумел забить мяч, который был засчитан после просмотра видеоповтора. Этот гол позволил сборной Испании стать первой в группе В и опередить португальцев. Оба коллектива набрали по пять очков, однако «красная фурия» обошла соперника по дополнительным показателям.

Россия заняла второе место в группе А после поражения от Уругвая. Команда набрала шесть очков. Матч 1/8 финала с Испанией состоится 1 июля в Москве.

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