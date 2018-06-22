Песков ответил на вопрос о планах Путина приехать в Самару на футбол

Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить матч между сборными России и Уругвая в рамках чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 22 июня.

«Пока в графике президента нет, у него другие планы рабочие. Но, с другой стороны, вы знаете, что сейчас, в дни футбола, все графики подвижны», — сказал Песков.

20 июня представитель Кремля рассказал, что Путин не смотрел матч российской сборной с египтянами из-за поездки в Минск, но порадовался победе соотечественников.

Президент пока посетил только матч Россия — Саудовская Аравия и остался доволен игрой российских футболистов. Встреча состоялась 14 июня.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!