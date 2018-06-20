Песков рассказал о реакции Путина на игру сборной России

Президент России Владимир Путин не смотрел матч российской сборной с египтянами, но порадовался победе соотечественников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 20 июня.

«Он [президент] отреагировал, как и вся наша страна, весьма позитивно — это очень дорогая для всех нас победа», — сказал представитель Кремля, добавив, что президент «тоже был рад».

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Песков уточнил, что Путин не смотрел матч из-за рабочей поездки в Минск: в момент игры он возвращался на самолете в Москву. «Как только [президент] спустился с трапа, ему сразу доложили результаты этого матча», — пояснил он.

15 июня Песков рассказал, что глава государства остался доволен игрой российской сборной в стартовом матче чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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