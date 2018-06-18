Российские футболисты сыграют без присмотра Путина

Президент России Владимир Путин не сможет посмотреть в прямом эфире футбольный матч между сборными России и Египта, однако, возможно, ознакомится с наиболее интересными эпизодами в записи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 18 июня.

«Я уж не знаю, наверно, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит. Наверняка, будет интересоваться ходом матча, но, я еще раз повторяю, завтра — очень напряженная работа в Минске», — сказал представитель Кремля.

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15 июня сообщалось, что Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург на матч сборных России и Египта, который состоится 19 июня. В этот день Путин посетит Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

Тогда же Песков рассказал, что глава государства остался доволен игрой российской сборной в стартовом матче чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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