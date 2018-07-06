Назван самый популярный у болельщиков ЧМ русский роман

Продажи книг Михаила Булгакова в столице выросли на 30 процентов с начала чемпионата мира по футболу. Чаще всего читатели покупают роман «Мастер и Маргарита». Об этом РИА Новости сообщила руководитель сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова.

По ее словам, наибольшей популярностью пользуется текст на английском языке, но расходятся также издания на испанском, немецком и итальянском.

Михайлова добавила, что увеличились также продажи на иностранных языках романов «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Идиот» Федора Достоевского и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Как отметила руководитель книжной сети, среди нехудожественных изданий иностранные туристы предпочитают путеводители по городам проведения чемпионата.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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