Путин поблагодарил Мутко за ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко, который ранее курировал вопросы спорта, за подготовку чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 июля.

«Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что «праздник действительно получился». Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации спортивного события.

2 июля премьер-министр Дмитрий Медведев высказал мнение, что победа россиян в матче с испанцами стала возможной не только благодаря тактике тренерского штаба и игре футболистов, но и работе руководителей спорта, в том числе Мутко.

В декабре 2017-го Мутко покинул пост главы РФС и председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу на фоне допингового скандала.

Кубок чемпиона мира выиграла сборная Франции, обыграв Хорватию в финальном матче.

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