Мутко оставили без российского футбола

Александр Алаев продолжит исполнять обязанности главы Российского футбольного союза (РФС). Об этом РИА Новости сообщил член исполкома РФС и заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев.

«Исполком РФС сегодня вел Александр Алаев, он продолжает исполнять обязанности главы РФС», — сказал Лебедев.

В начале июня «Известия» сообщали, что вице-президент Виталий Мутко, в декабре 2017-го на шесть месяцев оставивший должность президента РФС, вернется к своим обязанностям.

Чиновник покинул пост главы РФС и председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу после дисквалификации, наложенной Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпиаде-2014.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016-м на четыре года.

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