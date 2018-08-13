В России замахнулись на новую Олимпиаду

Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Проговора такого пока еще нет», — сообщил агентству высокопоставленный источник.

20 июля президент России Владимир Путин допустил проведение в стране летней Олимпиады, но соответствующая заявка, по его словам, пока не подавалась. Глава государства подчеркнул, что следует говорить не только о проведении в стране тех или иных мероприятий, но и о том, как использовать инфраструктуру для развития спорта внутри страны.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году с 24 июля по 9 августа. Городом-организатором выступит японский Токио.

Россия в своей новейшей истории принимала одну Олимпиаду — зимние Игры 2014 года. Они прошли в Сочи.

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