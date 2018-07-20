Путин допустил проведение летней Олимпиады в России

Россия может претендовать на проведение у себя летней Олимпиады, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 в Калининграде. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 июля.

«Это возможно», — сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.

Он уточнил, что пока российская сторона не подавала соответствующую заявку, и подчеркнул, что важно говорить не только о проведении в стране тех или иных масштабных мероприятий, но и о том, как использовать инфраструктуру для развития спорта внутри страны.

В пятницу глава государства посетил построенный к чемпионату мира по футболу стадион в Калининграде и понаблюдал за тренировкой юных футболистов.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские Игры. Российская сборная выиграла 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Однако из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет аннулировал многие результаты российских спортсменов. Вернуть место в призовой тройке России удалось лишь в феврале после решения Спортивного арбитражного суда.

Москва претендовала также на проведение летних Игр 2012 года, но хозяйкой соревнований стала Великобритания. Состязания прошли в Лондоне.

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