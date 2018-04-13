Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выразил надежду, что россиянина Евгения Устюгова лишат золотой медали Олимпиады в Ванкувере. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«У меня есть серебро, и я очень горжусь этой медалью. Надеюсь, Устюгов будет лишен титула, если история с допингом подтвердится. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — заявил 29-летний спортсмен.

Материалы по теме Несносный дед Допинг и коррупция — теперь и в биатлоне. Снова виноваты русские?

12 апреля стало известно, что Устюгов подозревается в употреблении допинга во время выступлений на Олимпиаде-2010. В биатлонном масс-старте на Играх в Ванкувере Фуркад пришел вторым. Золото в данной дисциплине выиграл россиянин.

Накануне, 12 апреля, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг был обвинен в сокрытии 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов. В штаб-квартире организации в этот день прошли обыски.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



