Фуркад обвинил употребляющих допинг спортсменов в краже его побед

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался на тему допинговых скандалов в спорте. Его слова приводит Le Parisien.

«Я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты. Но я из тех спортсменов, кто может себе сказать, что не употреблял допинг и добился многого, и я ни у кого ничего не украл», — заявил Фуркад.

Биатлонист также прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). «Допинг-контроль у нас постоянный. Кого-то ловят, кто-то остается безнаказанным. Впрочем, я не думаю, что допинг в биатлоне слишком распространен», — отметил спортсмен.

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В конце марта в интервью «Матч ТВ» Фуркад отметил, что не уверен в непричастности российского биатлониста Антона Шипулина к допинговым скандалам. «Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял», — заявил тогда француз.

Француз неоднократно выступал с поддержкой в адрес российских спортсменов. По его мнению, российские олимпийцы имели право пройти под своим флагом на закрытии Игр в Пхенчхане.

29-летний биатлонист является двукратным победителем Олимпиады в Сочи и трехкратным чемпионом Игр в Пхенчхане. Кроме этого спортсмен завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира.

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