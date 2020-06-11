Россиянам рассказали о работе центров ГТО после пандемии

Центры тестирования комплекса ГТО снова начнут работу примерно во второй половине июня. После возобновления работы центры смогут принимать сокращенные группы желающий сдать нормативы. Об этом рассказал заместитель генерального директора организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Возобновление работы, безусловно, [в июне] будет возможным только с соблюдением требований Роспотребнадзора, что повлечет потенциально сокращение групп, которые сможет принимать центр тестирования по сравнению с предыдущими периодами», — констатировал Карпов, подчеркнув, что оценка уровня физической подготовки россиян не проводилась с марта.

По последним данным, в России зафиксировано 502 436 случаев заражение коронавирусом. Из них 261 150 человек выздоровели и выписались. Еще 6532 пациента с коронавирусом скончались.

До конца 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». На него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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