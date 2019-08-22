Оценен уровень физической подготовки российских школьников

Большинство российских школьников показали высокие результаты при выполнении упражнений из норматива комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также продемонстрировали любовь к баскетболу. Это следует из результатов исследования Рособрнадзора, которые опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Школьники выполняли четыре задания на проявление навыков в базовых игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис) и гимнастике с элементами акробатики. Они также выполнили упражнения из комплекса ГТО и показали общую физическую подготовку.

Максимальный балл за выполнение заданий набрали около 18 процентов шестиклассников и 22 процента десятиклассников. 4,4 и 2,7 процента соответственно показали неудовлетворительный результат. Примерно половина школьников обеих возрастных групп выполнила задания на «четверку». Максимальный балл в нормативах ГТО набрали 77 процентов шестиклассников и 84 процента десятиклассников.

Исследование показало, что учащиеся обеих групп отдают предпочтение баскетболу. На втором и третьем местах по популярности оказались волейбол и футбол. При этом более высокие результаты получали те, кто предпочитает спортивные игры, спортсмены и олимпиадники по предмету. Высокие баллы также набрали ученики преподавателей с более высокой квалификацией и обладатели спортивного звания или разряда.

Исследование качества образования по физической культуре проводилось с 8 по 12 апреля в более чем 300 школах 31 российского региона. В нем приняло участие около 15 тысяч шестиклассников и более 8 тысяч десятиклассников, занимающихся физкультурой в основной медицинской группе.

Ранее сообщалось, что здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшается за время учебы. В первом классе к абсолютно здоровым отнесли 4,3 процента наблюдаемых школьников. К концу обучения таких не осталось, утверждается в исследовании Минздрава.

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