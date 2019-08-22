Минпросвещения отказалось учить школьников компьютерным играм

Министерство просвещения России не планирует включать компьютерные игры в школьную программу. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — заявили в пресс-службе министерства, отметив, что школьная программа сбалансирована, исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию.

В ведомстве отметили, что «геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран».

В Минпросвещения заверили, что поддерживает проведение профильных тематических занятий в сфере IT и программирования, а также других мероприятий, способствующих развитию детей, которые проходят в регионах на регулярной основе.

Ранее в четверг сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах обучение компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. По многим из них проводятся крупные киберспортивные чемпионаты. В перечне оказались игры разных жанров: стратегии, многопользовательские боевые онлайн-арены (MOBA), карточные игры, а также танковые и футбольные симуляторы.

Генеральный директор ИРИ Сергей Петров пояснил, что основным критерием для выбора игр стали важные навыки, которые они помогают развивать. С помощью игр из этого списка школьники смогут научиться командной работе, стратегическому и абстрактному мышлению, логике, креативности и скорости реакции. Также при выборе игр эксперты института ориентировались на их популярность среди аудитории, поддержку игр разработчиками и наличие возрастной маркировки 14+.

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