Стратегию развития спорта связали с антидопинговой системой в России

Стратегия развития физической культуры и спорта является элементом построения антидопинговой системы в России. О такой связи рассказал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов, передает ТАСС во вторник, 1 декабря.

«Если мы говорим о нулевой терпимости к допингу, об изменении ментальности, то как раз это и является свидетельством высокой ответственности и вовлеченности государства в эту область», — пояснил Буханов. По его словам, стратегия включает в себя все основные аспекты антидопинговой работы.

Вместе с тем Буханов подчеркнул, что для разработки конкретных шагов в этой сфере необходимо время. «Мы не можем сделать это в отрыве от действительности - без учета эпидемиологической, экономической и, что уж тут говорить, политической обстановки, связанной с решением CAS [Спортивного арбитражного суда]», — сказал глава РУСАДА.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года.

До конца 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». На него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры.