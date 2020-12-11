Депутат Госдумы и телеведущая назвала способ увеличить рождаемость в России

Решать демографические проблемы нужно через тесное взаимодействие со всеми сферами жизни общества — для этого в России должно быть создано специальное министерство демографической и семейной политики. Такой способ увеличить рождаемость назвала депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина в интервью «Парламентской газете».

«Демография тесно связана со всеми сферами жизни общества, рассматривать которые нужно прежде всего по их влиянию на человеческий капитал, при этом эта наука о населении у нас все еще обделена вниманием государства, что в корне неправильно. Исправить этот подход и поможет новое министерство», — отметила Пушкина.

Она подчеркнула, что нет необходимости создавать новую структуру. «Речь идет о реорганизации работы Правительства с передачей министерству демографической и семейной политики ряда полномочий Минтруда, Минздрава и других ведомств. Это не потребует дополнительных расходов», — заявила Пушкина.

Кроме того, она отметила, что необходимо перестать считать угрозой демографии изменяющуюся роль женщины в обществе. «Нужна и государственная пропаганда, которая будет разъяснять людям, что работающая мама — это замечательная мама, а не несчастная», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что рождаемость продолжает снижаться в России, однако темп спада замедляется. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина. По словам чиновницы, в первые девять месяцев 2020 года в России родилось почти 1,7 миллиона детей. Это на 47 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года, отметила она.