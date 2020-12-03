Россия
 
Последние новости
В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки
Организатор переговоров с Дудаевым назвал Чубайса наглым и бездарным
Названы необходимые для безопасной работы WhatsApp настройки
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Малообеспеченным россиянам задумали выдавать продуктовые сертификаты
Россиянам снова предложили занять места в очередях в наводненном туристами Сочи
Президент Туркмении на камеру сжег в печи наркотики
В России изменят целевые показатели смертности населения
Туктамышева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию из-за коронавируса
Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне
Новости партнеров
Прослушать новость

В России замедлился темп спада рождаемости

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Рождаемость продолжает снижаться в России, однако темп спада замедляется. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

«В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе-сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются. При этом отмечу, что сам темп спада замедляется», — сказала Баталина.

По словам чиновницы, в первые девять месяцев 2020 года в России родилось почти 1,7 миллиона детей. Это на 47 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года, отметила Баталина.

Ранее стало известно, что в России в сентябре 2020 года был зафиксирован первый прирост рождаемости. По данным Росстата, родились 130,4 тысячи детей, что превышает показатели 2019 года на 7,5 процента. Таким образом, прирост рождаемости составил 9145 младенцев (130 476 в сентябре 2020 года против 121 331 — в сентябре 2019).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мишустин распорядился выделить еще 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей
В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для части россиян
Росстат сообщил о приросте рождаемости в России