В России замедлился темп спада рождаемости

Рождаемость продолжает снижаться в России, однако темп спада замедляется. Об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

«В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе-сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются. При этом отмечу, что сам темп спада замедляется», — сказала Баталина.

По словам чиновницы, в первые девять месяцев 2020 года в России родилось почти 1,7 миллиона детей. Это на 47 тысяч меньше, чем в аналогичный период прошлого года, отметила Баталина.

Ранее стало известно, что в России в сентябре 2020 года был зафиксирован первый прирост рождаемости. По данным Росстата, родились 130,4 тысячи детей, что превышает показатели 2019 года на 7,5 процента. Таким образом, прирост рождаемости составил 9145 младенцев (130 476 в сентябре 2020 года против 121 331 — в сентябре 2019).