Росстат сообщил о приросте рождаемости в России

В России в сентябре 2020 года был зафиксирован первый прирост рождаемости. Об этом сообщил Росстат, передает ТАСС.

По данным ведомства, в сентябре родились 130,4 тысячи детей — это превышает показатели 2019 года на 7,5 процента. Таким образом, прирост рождаемости составил 9145 младенцев (130 476 в сентябре 2020 года против 121 331 — в сентябре 2019).

Максимальный прирост зафиксирован в Краснодарском крае (на 899 младенцев), Новосибирской области (868), Дагестане (683), Башкортостане (539), Свердловской (337) и Челябинской (329) областях.

Младенческая смертность в сентябре снизилась на 9,2 процента, а с начала года на 13 процентов относительного того же периода в 2019 году — с 5568 случаев до 4485 случаев. Смертность детей в возрасте до года снизилась на 9,1 процента (55 случаев). В целом показатель стал меньше в 39 регионах страны. Максимальное снижение выявили в Коми и Марий Эл (80 процентов), Камчатском крае (66,6 процентов), Саратовской области (63,6 процентов,). Ленобласти (57,1 процента), в Москве (35,2 процента). В Санкт-Петербурге смертность младенцев выросла на 6,7 процента – с 15 до 16 случаев.

Кроме того, на сентябрь 2020 года в России число разводов сократилось на 12,1 процента (чуть более 55 тысяч). Всего с начала года было совершено 400,3 тысячи развода, а за аналогичный период 2019 года – 455,4 тысячи. Наибольшее снижение зафиксировано в Москве (на 5948), Московской области (на 4809), Санкт-Петербурге (на 4163), Свердловской области и Татарстане. При этом россияне стали заключать меньше браков — в 2020 году за 9 месяцев было заключено 581,1 тысячи, а в 2019 – 718,5 тысячи.

16 октября правительство опубликовало прогноз, согласно которому в следующие несколько лет население России продолжит сокращаться. К концу 2020 года оно может сократиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году — на 1,2 миллиона. По оценке кабмина, в следующие годы. Прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, однако в 2030-м ожидается прирост на 10 тысяч.