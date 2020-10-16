Сокращение населения России ускорилось

Население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году — на 1,2 миллиона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

В предыдущей версии документа, подготовленной в августе, были более оптимистичные цифры. К концу 2020 года ожидалась убыль на уровне 158 тысяч жителей, в 2022 году прогнозировался рост. Таким образом, по версии кабмина, сокращение числа граждан ускорилось.