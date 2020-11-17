Мишустин распорядился выделить еще 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте правительства во вторник, 17 ноября.

Сумма выплат составляет около 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, говорится в сообщении. В зависимости от региона это примерно 5,5 тысяч рублей.

Ранее Мишустин упростил оформление пособий на детей. С 1 ноября сокращен перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение финансовой помощи. В частности, для оформления выплат теперь не обязательно предоставлять сведения об алиментах.

В октябре Мишустин распорядился о выделении дополнительно 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Она назначается семьям, где среднедушевой доход в месяц не выше одного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Пособие начали начислять с 1 июня 2020 года.