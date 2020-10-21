Депутат Госдумы рассказала о детских пособиях в 2021 году

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о детских пособиях в 2021 году. Ее слова приводит ФАН.

«Если ребенку от полутора до трех лет, и если доход члена семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, то есть возможность получить пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, в зависимости от субъекта Российской Федерации — это где-то одиннадцать тысяч рублей, в среднем. Это немного, но все-таки это уже рост», — пояснила депутат.

Также Бессараб рассказала, что если у людей низкая заработная плата, то пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет будет низким. «Сегодня минимальный его размер все-таки повышен и составляет порядка семи тысяч рублей, в то время, как раньше он составлял примерно три с половиной тысячи рублей», — добавила депутат. Однако, по ее словам, верхняя планка составляет около двадцати семи тысяч рублей.

Если у женщины была достойная заработная плата, то у нее есть возможность «достойно содержать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ним», добавила она.

В июле сообщалось, что россияне погасили микрозаймы детскими пособиями. Статистика свидетельствует, что только со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные пособия на детей, у микрофинансовых организаций значительное улучшилась собираемость долгов.