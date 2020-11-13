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В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для части россиян

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России необходимо снижать пенсионный возраст для мужчин с тремя детьми и более. С таким предложением выступил главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, передает ТАСС.

По его словам, для части отцов также следует предусмотреть двухнедельный оплачиваемый отпуск. Это касается тех россиян, которые воспитывают малолетних детей до трех лет.

Кроме того, Аполихин предложил снизить подоходный налог для регулярно проходящих диспансеризацию жителей страны и создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья.

Ранее Аполихин рассказывал о влиянии коронавируса на мужскую фертильность. По его словам, из-за инфекции отдельные спермии могут склеиться между собой и другими компонентами семени, а впоследствии потерять возможность к передвижению и оплодотворению яйцеклетки, что, в свою очередь, может отразиться на будущих детях.

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