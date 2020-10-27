Работающим пенсионерам отказались вернуть индексацию

Министерство финансов пока не может поддержать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Сообщение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов по итогам встречи фракции ЛДПР с главой Минфина Антоном Силуановым публикует ТАСС.

По словам Нилова, в настоящее время у министерства финансов в приоритете удержать индексацию выше уровня инфляции для неработающих россиян пенсионного возраста. Вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам в нынешних условиях сложно. На эти цели необходимо найти около 400 миллиардов рублей в год.

Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать с 1 января 2016 года. Это этого отказались ради сокращения дефицита Пенсионного фонда. В начале октября 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который заговорил о справедливой индексации.

Миронов сообщил, что по итогам встречи глава государства дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации работающим пенсионерам. Свои предложения по теме также подготовила «Единая Россия» и направила в кабинет министров.