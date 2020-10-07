Большинство россиян решили сами копить на пенсию

Больше половины россиян (56 процентов) решили самостоятельно копить на пенсию, приводит результаты исследования банка «Открытие» ТАСС.

Еще 28 процентов жителей страны не планируют откладывать на старость (большинство таких людей проживает на Северном Кавказе — 34 процента респондентов), у 12 процентов населения уже есть накопления. Лучший способ отложить на пенсию, по мнению 28 процентов опрошенных, — открыть вклад или накопительный счет, еще 28 процентов высказались за покупку акций, облигаций и недвижимости.

Около 22 процентов россиян считают, что надежнее всего хранить сбережения в иностранной валюте, только семь процентов готовы откладывать наличные в рублях. Почти половина опрошенных (49 процентов) планируют продолжить работать на пенсии.

Ранее стало известно, что в России захотели вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующее предложение.