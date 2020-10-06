Работающим пенсионерам захотели вернуть индексацию

В России захотели вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующее предложение, пишет ТАСС со ссылкой на заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Он указал, что в поправке к Конституции, которая закрепляет ежегодную индексацию пенсий, нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

Пенсии работающим пенсионерам в России перестали индексировать в 2016 году. На такой шаг власти пошли для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Некоторые депутаты и сенаторы неоднократно предлагали вернуть индексацию страховых пенсий и вносили на рассмотрение соответствующие законопроекты, однако инициативы не получили поддержки у правительства и большинства парламентариев.