Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Отмечается, что закон нацелен на восстановление механизма индексации страховых пенсий, который действовал до 2016 года. Автором проекта выступил член Совета Федерации Василий Иконников. По его мнению, заморозка индексации, вызванная в свое время высоким уровнем дефицита федерального бюджета, на данный момент неактуальна.

В случае принятия закона расходы Пенсионного фонда в 2020 году увеличатся на 368,5 миллиардов рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиардов рублей, а в 2022 году — на 524,6 миллиардов. Однако автор документа отметил, что фактические расходы могут быть ниже указанных за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

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