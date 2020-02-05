Кремль оценил внесение в Конституцию нормы об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий. По словам официального представителя Кремля, это является существенной нагрузкой для государства, пишет ТАСС.

В то же время Песков отметил, что Россия готова к этой нагрузке. «Закрепление в основном законе уже не позволит делать такие правовые байпассы (от английского bypass, означающего обход, пропуск — прим. «Ленты.ру») с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить», — подчеркнул он.

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Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ будет принят депутатами в феврале, при этом уже на весну, предварительно на апрель, запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Как свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий (91 процент граждан) и фиксации МРОТ (90 процентов) не ниже прожиточного минимума.

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