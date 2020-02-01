Российским ветеранам и инвалидам увеличили выплаты

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов и инвалидов, увеличились с 1 февраля 2020 года. Они проиндексированы на величину инфляции — 3 процента.

На ЕДВ помимо ветеранов и инвалидов имеют право дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Кроме того, выплату могут оформить Герои Советского Союза, России или кавалеры ордена Славы трех степеней. Также в число льготников входят Герои Социалистического Труда, Герои труда России или награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней. В общей сложности в перечень россиян, которые могут претендовать на ЕДВ, включены более 60 категорий граждан.

С 1 января 2020 года в России проиндексировали пенсии. Они увеличились на 6,6 процента, что выше инфляции. По оценке Пенсионного фонда, индексация коснулась 32 миллионов неработающих пенсионеров.

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