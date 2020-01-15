Минимальные зарплаты россиян закрепят в Конституции

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума. Необходимо закрепить такое правило в Конституции Российской Федерации. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума. Это уже закреплено в законодательстве, но считаю, что должно быть и в Конституции», — сказал Путин.

Также глава государства предложил закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярную индексацию пенсий.

Ранее в ходе выступления Путин предложил предусмотреть меры поддержки семей, доходы которых не превышают МРОТ. По его словам, на первом этапе они будут получать выплаты 5,5 тысячи рублей.

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