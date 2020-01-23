Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева. Ее слова приводит ТАСС.

В частности, законопроектом предлагается закрепить норму о том, что система пенсионного обеспечения граждан формируется на основе «принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и при этом «регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом». «Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта», — уточнила Хабриева.

В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин объявил, что в Конституции должен быть закреплен принцип достойного пенсионного обеспечения, в частности, регулярная индексация пенсий.

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет.

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