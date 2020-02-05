Большинство россиян не смогли накопить на пенсию

Большинство россиян (84 процента) не копят на пенсию. При этом 74 процента из них не смогли этого делать из-за нехватки денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар».

В основном россияне рассчитывают на пенсию от государства (68 процентов), но считают, что будут вынуждены жить скромнее после ухода с работы — в этом уверены 84 процента опрошенных. Респонденты согласны, что копить на пенсию все же следует самим (74 процента), и знают, что можно воспользоваться предложениями НПФ (64 процента). Самым предпочтительным вариантом опрошенные назвали софинансирование накоплений со стороны государства (26 процентов) и работодателя (21 процент).

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Согласно данным НПФ «Сафмар», для людей важна возможность забрать накопленное на безбедную старость досрочно — об этом заявили 38 процентов участников опроса, еще 20 процентов хотят, чтобы их накопления могли унаследовать родственники. Также россиянам нужны налоговые льготы (16 процентов), а вот защита от претензий третьих лиц заинтересовала их меньше всего — за это высказались всего шесть процентов респондентов.

Опрос проводился среди жителей городов России с населением от 20-ти тысяч человек. В нем приняли участие 799 женщин и 727 мужчин, средний возраст респондентов составил 41 год.

Ранее подобное исследование провел НПФ Сбербанка. Согласно данным опроса, почти четверть россиян (24,8 процента) заявили, что мало или совсем не откладывали на безбедную старость и жалеют об этом. Самыми подходящими инструментами для накоплений они назвали банковские вклады (32,6 процента) и недвижимость (29,7 процента).

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