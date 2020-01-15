Россияне пожалели о малых сбережениях на старость

Почти четверть россиян (24,8 процента) заявили, что мало или совсем не откладывали на безбедную старость и жалеют об этом. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.

Чаще других о слишком маленьких накоплениях или их отсутствии рассказывали жители регионов Дальнего Востока (29,7 процента), Урала и Приволжья (по 28,3 процента соответственно). Согласно данным НПФ, 72,8 процента россиян опасаются, что их средств будет недостаточно для жизни на пенсии. Только 27,2 процента граждан считают, что им хватит накоплений и лишь 13,8 процента опрошенных откладывали на безбедную старость за последние 10-20 лет.

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Самыми подходящими инструментами для создания накоплений россияне считают банковские вклады (32,6 процента) и недвижимость (29,7 процента). Формировать пенсию за счет самостоятельных взносов и инвестиционного дохода на открытый в НПФ счет, используя индивидуальный пенсионный план (ИПП), предпочли лишь 7 процентов опрошенных. А 11,4 процента граждан предпочитают хранить деньги дома. Опрос проводился с ноября по декабрь 2019 года в 30 регионах России среди 1600 человек с доходом до 35 тысяч рублей в месяц.

По данным Сбербанка, с начала 2019 года у россиян вырос интерес к созданию пенсионных накоплений. Банк зафиксировал рост числа вопросов от клиентов по поводу ИПП (+17 процентов), о доходности размещения пенсионных средств (+12 процентов) и о налоговых вычетах (+5 процентов).

В настоящий момент власти в лице правительства и Центробанка рассматривают вопрос о дополнении пенсионной системы новыми вариантами выплат. По новой схеме будет возможность получить все накопленные средства сразу после уплаты подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план. План рассчитывается на 15-20 лет, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два. Человек сможет выбрать план того фонда, который предложит ему лучшие условия.

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