В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В случае отказа от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста можно сильно увеличить ее размер. Об этом «Российской газете» рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, на пенсии, которая будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30-40 процентов больше, чем по обычному возраст. «Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — объяснил эксперт.

Газета также на основании собственных расчетов раскрыла способ увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц — для этого необходимо отложить ее оформление на десять лет. Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

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