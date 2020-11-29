Врач назвала условие для лечения COVID-19 дома

Врач-пульмонолог Анна Власова назвала условие для лечения COVID-19 дома: коронавирусную инфекцию можно лечить амбулаторно только при одностороннем поражении легких. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Пульмонолог предупредила, что даже в этом случае заразившийся должен находиться под пристальным наблюдением медиков.

По словам Власовой, в случае двустороннего поражения легких пациенту необходима госпитализация. Врач объяснила это тем, что у пациента может быстро развиться «острый респираторный дистресс-синдром». «Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — уточнила пульмонолог.

Больше всего зараженных погибают из-за несвоевременного обращения к медикам на шестые-восьмые сутки заболевания, сказала врач. К этому моменту у пожилых людей может появится одышка, являющаяся одним из показателей пневмонии.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала о странном последствии коронавируса. По ее словам, пандемия коронавируса стала причиной снижения рождаемости, которое в США уже достигает 10-15 процентов, хотя с начала эпидемии не прошло и года, что кажется странным.